Xiaomi вновь выпустила обновление до Android 10 для Mi A3 после множества ошибок в предыдущих апдейтах

Свежее обновление с номером V11.0.14.0.QFQMIXM, как ни странно, приходит “по воздуху”, при этом компания распространяет ее постепенно. Делается это, судя по всему, для того, чтобы убедиться, что данный апдейт не нанесет урон владельцам Xiaomi Mi A3, как это уже было ранее. Новый релиз Android 10 для устройства весит всего лишь 32,69 МБ, в то время как предыдущий имел более “внушительный” вес — 1,33 ГБ. По всей видимости, это связано с тем, что компания смогла “выловить” основные ошибки и сконцентрировалась в обновлении именно на их решении.