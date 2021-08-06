Xiaomi впервые обогнала Samsung и стала крупнейшим поставщиком смартфонов

Событие особенно интересно тем, что южнокорейский техногигант лидировал на протяжении последних нескольких лет, пишет GizChina. А теперь компанию обошёл китайский «народный» бренд, занял 17,1% рынка против 15,7% у Samsung. Apple за тот же промежуток времени досталось лишь 14,3%.

При этом важно понимать, что если брать в расчёт весь второй квартал 2021 года, то Samsung всё ещё сохраняет лидерство.

По мнению экспертов, немалую роль в росте Xiaomi сыграли проблемы, с которыми столкнулась Huawei. Так, часть покупателей, которые раньше присматривались к девайсам этого бренда, стали чаще делать выбор в пользу решений конкурента.