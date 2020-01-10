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Xiaomi впервые официально рассказала о MIUI 12
Наконец-то!
Буквально в сентябре Xiaomi анонсировала текущую версию фирменной прошивки — MIUI 11 — а уже сейчас, в начале января 2020 года, компания начала рассказывать о следующей итерации программного обеспечения с вполне ожидаемым названием MIUI 12.
Во-первых, китайский бренд официально подтвердил тот факт, что пользовательский интерфейс следующего поколения находится в стадии разработки. Во-вторых, было заявлено, что запуск полноценной версии MIUI 12 ожидается уже в текущем году, где-то в районе августа-сентября, то есть в тех же временных рамках, как и в прошлом году.
Помимо данной информации, компания также продемонстрировала первый на сегодняшний день вариант логотипа MIUI 12, который, к слову, выглядит не так уж и плохо. По крайней мере тот факт, что уже на столь раннем этапе официальное лого прошивки демонстрирует подобный уровень проработки, вполне вероятно, что ближе к релизу нас ждет что-то еще более интересное.