Xiaomi впервые официально рассказала о MIUI 12

Помимо данной информации, компания также продемонстрировала первый на сегодняшний день вариант логотипа MIUI 12, который, к слову, выглядит не так уж и плохо. По крайней мере тот факт, что уже на столь раннем этапе официальное лого прошивки демонстрирует подобный уровень проработки, вполне вероятно, что ближе к релизу нас ждет что-то еще более интересное.