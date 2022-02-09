Xiaomi впервые показала свой игровой флагман на Snapdragon 8 Gen 1

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Xiaomi впервые показала свой игровой флагман на Snapdragon 8 Gen 1А также раскрыла дату его анонса
Последние несколько месяцев Xiaomi активно подогревала интерес пользователей к своему новому игровому флагману — Redmi K50 Gaming. И вот, наконец-то, компания официально объявила дату анонса устройства, подкрепив соответствующий пост первым изображением девайса.
Судя по всему, Redmi K50 Gaming сохранит отличительные особенности дизайна смартфонов компании. При этом основная камера новинки будет тройной — это следует из официального анонсирующего постера.
Если же говорить о дате презентации, на которой нам покажут смартфон, то мероприятие состоится совсем скоро — 16 февраля.
Напомним, что в основу Redmi K50 Gaming ляжет чип Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm. При этом сама компания называет устройство «хладнокровным флагманом», который имеет все шансы стать стандартом в мобильном киберспорте.
Источник: ITHome