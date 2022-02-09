Xiaomi впервые показала свой игровой флагман на Snapdragon 8 Gen 1

Судя по всему, Redmi K50 Gaming сохранит отличительные особенности дизайна смартфонов компании. При этом основная камера новинки будет тройной — это следует из официального анонсирующего постера.

Если же говорить о дате презентации, на которой нам покажут смартфон, то мероприятие состоится совсем скоро — 16 февраля.