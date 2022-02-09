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Xiaomi впервые показала свой игровой флагман на Snapdragon 8 Gen 1

А также раскрыла дату его анонса
Последние несколько месяцев Xiaomi активно подогревала интерес пользователей к своему новому игровому флагману — Redmi K50 Gaming. И вот, наконец-то, компания официально объявила дату анонса устройства, подкрепив соответствующий пост первым изображением девайса.
Xiaomi впервые показала свой игровой флагман на Snapdragon 8 Gen 1

Судя по всему, Redmi K50 Gaming сохранит отличительные особенности дизайна смартфонов компании. При этом основная камера новинки будет тройной — это следует из официального анонсирующего постера.

Если же говорить о дате презентации, на которой нам покажут смартфон, то мероприятие состоится совсем скоро — 16 февраля.

Xiaomi впервые показала свой игровой флагман на Snapdragon 8 Gen 1

Напомним, что в основу Redmi K50 Gaming ляжет чип Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm. При этом сама компания называет устройство «хладнокровным флагманом», который имеет все шансы стать стандартом в мобильном киберспорте.

Источник: ITHome
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