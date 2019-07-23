Xiaomi впервые показала свой самый мощный смартфон

И хоть внешний вид устройства не сильно отличается от дизайна обычного Black Shark 2, у нас все же есть небольшая теория на этот счет. Вполне возможно, две полоски из тизер-постера — это настраиваемые светодиодные полосы, перекочевавшие с краев предыдущей модели. И если оно так, интересно, сохранится ли в устройстве логотип смартфона с интересной RGB-подсветкой?

По железу в смартфоне все очень премиально: самый мощный на сегодняшний день процессор Snapdragon 855 Plus и 12 ГБ оперативной памяти. Пока это все, что наверняка известно о новом устройстве. Но остальные характеристики также вряд ли нас расстроят. Напомним, что Xiaomi Black Shark 2 Pro анонсируют уже 30 июля.