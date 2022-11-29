Xiaomi впервые показала свой топовый флагман Xiaomi 13 Pro

Xiaomi впервые показала свой топовый флагман Xiaomi 13 ProВо всей красе
Уже 1 декабря Xiaomi проведёт масштабную презентацию, на которой покажет целый ряд новинок. Помимо обновлённой MIUI 14 и беспроводных наушников нового поколения, компания также представит долгожданную линейку флагманов Xiaomi 13.
Фото: Gizmochina
Но, как это часто бывает, накануне мероприятия в Сети появилось изображение грядущей новинки. Причём поделился им сам производитель.
Снимок демонстрирует нам заднюю панель Xiaomi 13 Pro. Судя по нему, девайс получит квадратный блок основной камеры, в котором разместится три сенсора. Как и в случае с Xiaomi 12S Ultra, при создании новинки бренд скооперировался с Leica:
Напомним, что по данным инсайдеров, основой для линейки Xiaomi 13 станет топовый чип Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm. Прочие подробности об устройствах узнаем уже на самой презентации.