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11:58, 29 ноября 2022
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Xiaomi впервые показала свой топовый флагман Xiaomi 13 Pro

Во всей красе

Уже 1 декабря Xiaomi проведёт масштабную презентацию, на которой покажет целый ряд новинок. Помимо обновлённой MIUI 14 и беспроводных наушников нового поколения, компания также представит долгожданную линейку флагманов Xiaomi 13.

Xiaomi впервые показала свой топовый флагман Xiaomi 13 Pro

Фото: Gizmochina

Но, как это часто бывает, накануне мероприятия в Сети появилось изображение грядущей новинки. Причём поделился им сам производитель.

Снимок демонстрирует нам заднюю панель Xiaomi 13 Pro. Судя по нему, девайс получит квадратный блок основной камеры, в котором разместится три сенсора. Как и в случае с Xiaomi 12S Ultra, при создании новинки бренд скооперировался с Leica:

Xiaomi впервые показала свой топовый флагман Xiaomi 13 Pro

Напомним, что по данным инсайдеров, основой для линейки Xiaomi 13 станет топовый чип Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm. Прочие подробности об устройствах узнаем уже на самой презентации.

Источник:Gizmochina
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