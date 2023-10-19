Xiaomi впервые показала внешний вид нового флагмана Xiaomi 14

Одним из главных анонсов стало партнёрство с компанией Leica. Благодаря нему, новые смартфоны получат лучший в своём классе объектив Summilux.

Кроме того, в линейке Xiaomi 14 появится новый датчик изображения. Однако пока неясно, какой именно смартфон будет оснащён им и какова будет его функциональность.

Ожидается, что устройства серии Xiaomi 14 будут работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3, который Qualcomm представит уже 24 октября.

Стоит отметить, что, вероятно, первым делом новинки появятся на китайском рынке с новой операционной системой HyperOS.

Мировой же релиз, скорее всего, состоится в первые недели 2024 года. Возможно, Xiaomi планирует использовать популярность праздника «11.11» для увеличения спроса на грядущие новинки.