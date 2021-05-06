Xiaomi впервые стала крупнейшим производителем смартфонов в России

В сравнении с тем же периодом 2020 года, китайский техногигант показал заметный 125% рост. Так, если в этом году ей «досталось» 32%, то в год назад у неё было лишь 24%. Стоит отметить, что тогда Xiaomi занимала лишь третье место рейтинга Canalys.

Напомним, что уже совсем скоро, 13 мая, китайский вендор проведёт в России презентацию. На ней компания обещала показать свой юбилейный флагман — Xiaomi Mi 11.