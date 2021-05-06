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Xiaomi впервые стала крупнейшим производителем смартфонов в России
В прошлом году в тот же период она была лишь на третьем месте
Аналитическая компания Canalys провела свежее исследование, в результате которого был выявлен ведущий производитель смартфонов в России. Впервые в истории лидером рейтинга стала китайская Xiaomi.
Стоит отметить, что исследование захватывает лишь первый квартал 2021 года. Именно за этот период Xiaomi смогла занять 32% от общего числа проданных смартфонов, рассказали Ferra.ru представители компании.
В сравнении с тем же периодом 2020 года, китайский техногигант показал заметный 125% рост. Так, если в этом году ей «досталось» 32%, то в год назад у неё было лишь 24%. Стоит отметить, что тогда Xiaomi занимала лишь третье место рейтинга Canalys.
Напомним, что уже совсем скоро, 13 мая, китайский вендор проведёт в России презентацию. На ней компания обещала показать свой юбилейный флагман — Xiaomi Mi 11.