Xiaomi впервые выпустит складной смартфон за пределами Китая уже в 2024 году

Всё дело в том, что в 2024 году китайский бренд планирует выпустить свой складной смартфон Mix Fold 4 на глобальный рынок.

Это будет первый опыт компании в продаже складных смартфонов за пределами своей родной страны.

Складные смартфоны становятся всё более популярными среди пользователей благодаря их уникальному дизайну и функциональности, и Xiaomi не хочет упустить свой шанс завоевать долю этого растущего рынка.

Пока что нет точной информации о технических характеристиках и возможностях нового устройства, но учитывая репутацию компании, можно ожидать высококачественный продукт с передовыми технологиями.

Также стоит отметить, что релиз на глобальный рынок может означать, что компания уверена в успешности своего продукта и готова конкурировать с другими крупными игроками в этой области.