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Xiaomi всего за сутки собрала около 1 млн регистраций на тестирование фирменной оболочки MIUI 12
Что не удивительно, учитывая спрос на обновление среди пользователей
Xiaomi опубликовала свежие данные, согласно которым выходит, что компания всего за сутки собрала около 1 млн регистраций на тестирование фирменной оболочки MIUI 12.
Так, еще вчера, до официального анонса обновления, около 40 тыс пользователей изъявили желание поучаствовать в тестировании. Сейчас же их число увеличилось до 970 тыс! При этом важно понимать, что на данный момент речь идет лишь о бета-тестировании китайской версии MIUI 12 — стабильная сборка ожидается ближе к лету текущего года.
Хочется напомнить, что чуть ранее компания заявила, что изначально новая версия прошивки будет работать на базе Android 10, но со временем “переедет” на более свежую версию — Android 11.