Xiaomi всего за сутки собрала около 1 млн регистраций на тестирование фирменной оболочки MIUI 12

Так, еще вчера, до официального анонса обновления, около 40 тыс пользователей изъявили желание поучаствовать в тестировании. Сейчас же их число увеличилось до 970 тыс! При этом важно понимать, что на данный момент речь идет лишь о бета-тестировании китайской версии MIUI 12 — стабильная сборка ожидается ближе к лету текущего года.