Xiaomi выписала миллион долларов создателям смартфона Mix Alpha

Представитель комитета премии Цуй Баоцю рассказал о том, что в качестве победителей рассматривали небольшие команды, численностью до 10 человек, которые соответствовали бы основным требованиям: разработка должна носить оригинальный характер, при этом полученное устройство должно быть лидеров в своем классе, а также технологии, используемые при разработке, должны соответствовать основной стратегии Xiaomi. В итоге судьи решили, что больше всех остальных победу в данной номинации заслуживают разработчикам революционного Mix Alpha, в связи с чем присудили им приз размеров в 1 млн долларов.