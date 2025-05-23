Xiaomi выпустила 15S Pro с собственным чипом XRING O1 и батареей 6100 мАч

Чип разработан силами самой компании и выпускается по 3-нм техпроцессу TSMC (N3E). Он включает 10 ядер: два Cortex-X925 с частотой до 3,9 ГГц, шесть A725 и два энергоэффективных A520, а также 16-ядерный GPU Immortalis-G925 и NPU на 44 TOPS.

По заявлению компании, XRING O1 набирает более 3 млн баллов в AnTuTu, обгоняя Snapdragon 8 Elite, а в Geekbench 6 показывает свыше 3000 и 9000 баллов в одно- и многопоточном тестах соответственно — сопоставимо с Apple A18 Pro.

Поддерживаются LPDDR5T, UFS 4.1, Wi-Fi 7, USB 3.2 Gen2 и фирменный 3-ядерный ISP от Xiaomi.