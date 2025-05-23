Xiaomi выпустила 15S Pro с собственным чипом XRING O1 и батареей 6100 мАч

Xiaomi выпустила 15S Pro с собственным чипом XRING O1 и батареей 6100 мАчЖдем информацию о глобальном релизе
Чип разработан силами самой компании и выпускается по 3-нм техпроцессу TSMC (N3E). Он включает 10 ядер: два Cortex-X925 с частотой до 3,9 ГГц, шесть A725 и два энергоэффективных A520, а также 16-ядерный GPU Immortalis-G925 и NPU на 44 TOPS.
По заявлению компании, XRING O1 набирает более 3 млн баллов в AnTuTu, обгоняя Snapdragon 8 Elite, а в Geekbench 6 показывает свыше 3000 и 9000 баллов в одно- и многопоточном тестах соответственно — сопоставимо с Apple A18 Pro.
Поддерживаются LPDDR5T, UFS 4.1, Wi-Fi 7, USB 3.2 Gen2 и фирменный 3-ядерный ISP от Xiaomi.
Сам смартфон оснащен 6,73-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем (QHD+, 120 Гц), тремя 50-Мп камерами (широкоугольной, сверхширокоугольной и перископом с 5-кратным зумом), а также аккумулятором на 6100 мАч с зарядкой 90 Вт. Из коробки — HyperOS 2 на базе Android 15. Цвета: черный и синий.
Цена версии 16/512 ГБ — 5499 юаней (около $763), а вариант с 1 ТБ памяти оценили в 5999 юаней (примерно $832). Продажи уже стартовали в Китае. Данных о глобальном релизе пока нет.