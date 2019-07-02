Xiaomi выпустила абсолютно новую серию смартфонов

Xiaomi Mi CC9 оснащается 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с каплевидным вырезом и разрешением Full HD+. Mi CC9e несколько проще. Он получил 6,08-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением HD+ (720 x 1560 пикселей). Сканеры отпечатков пальцев в обоих случаях интегрированы с дисплеем.

Также в арсенале Mi CC9 тройная камера 48+8+2 Мп, 32-мегапиксельная фронтальная камера, процессор Snapdragon 710, до 6 ГБ оперативной и до 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4030 мАч с быстрой зарядкой. Mi CC9e отличается процессором Snapdragon 665.

Специальная «женская» версия Xiaomi Mi CC9 Meitu Custom Edition получит уникальную расцветку и больше памяти — 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Также на смартфон установлена технология Meitu для съёмки красивых портретов даже в условиях плохо освещённости.

Продажи Xiaomi Mi CC9 начнутся с 5 июля по цене 260 долларов за 6+64 ГБ и 290 долларов за 6+128 ГБ. Xiaomi Mi CC9e поступит в продажу с 9 июля по 188 долларов за 4+64 ГБ, 203 доллара за 6+64 ГБ и 232 доллара за 6+128 ГБ. Mi CC9 Meitu Custom Edition тоже можно будет купить с 5 июля по цене 378 долларов.