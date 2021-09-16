Xiaomi выпустила флагманские смартфоны с зарядкой от 0% до 100% за 17 минут

Флагман Xiaomi 11T Pro получил мощный процессор Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопитель на 256 ГБ. Имеет дисплей AMOLED 6,67" разрешением FHD+ и частотой обновления 480 Гц. Дисплей демонстрирует 1 млрд цветов и имеет 1000 нит яркости. Защищён стеклом по технологии Corning Gorilla Glass Victus, автоматически меняет теплоту цвета в зависимости от окружающей обстановки. Также Xiaomi 11T Pro получил тройную камеру: 108 Мп широкоугольный сенсор для профессиональной съёмки, двухкратную телемакрокамеру и ультраширокоугольный объектив с углом обзора 120 градусов. Также устройство оснащено функцией цифровой съёмки 8k и стандартом HDR10+. За звук отвечают динамики Harman Kardon.

Но главной особенностью флагмана является технология зарядки Xiaomi HyperCharge мощностью 120 Вт. С её помощью зарядить смартфон можно от 0% до 100% з 17 минут. Безопасность быстрой зарядки обеспечивается сертификатом TÜV Rheinland, наличием 34 параметров зарядки и безопасности аккумулятора, мониторингом температуры в режиме реального времени и другими дополнительными мерами.