Xiaomi выпустила флагманские смартфоны с зарядкой от 0% до 100% за 17 минут

Xiaomi выпустила флагманские смартфоны с зарядкой от 0% до 100% за 17 минутВсе модели имеют свою изюминку
Флагман Xiaomi 11T Pro получил мощный процессор Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопитель на 256 ГБ. Имеет дисплей AMOLED 6,67" разрешением FHD+ и частотой обновления 480 Гц. Дисплей демонстрирует 1 млрд цветов и имеет 1000 нит яркости. Защищён стеклом по технологии Corning Gorilla Glass Victus, автоматически меняет теплоту цвета в зависимости от окружающей обстановки. Также Xiaomi 11T Pro получил тройную камеру: 108 Мп широкоугольный сенсор для профессиональной съёмки, двухкратную телемакрокамеру и ультраширокоугольный объектив с углом обзора 120 градусов. Также устройство оснащено функцией цифровой съёмки 8k и стандартом HDR10+. За звук отвечают динамики Harman Kardon.
Но главной особенностью флагмана является технология зарядки Xiaomi HyperCharge мощностью 120 Вт. С её помощью зарядить смартфон можно от 0% до 100% з 17 минут. Безопасность быстрой зарядки обеспечивается сертификатом TÜV Rheinland, наличием 34 параметров зарядки и безопасности аккумулятора, мониторингом температуры в режиме реального времени и другими дополнительными мерами.
Второй моделью, которую представила Xiaomi, стал смартфон Xiaomi 11T. Устройство так же имеет 108 Мп профессиональный сенсор, 2х-кратную телемакрокамеру и ультраширокоугольный объектив с углом обзора 120 градусов. Дисплей AMOLED 6,67 дюймов с частотой обновления 480 Гц позволяет смотреть видео в качестве HDR10+. Смартфон получил чип MediaTek Dimensity 1200-Ultra, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ хранилища. Устройство получило аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и быструю зарядку мощностью 67 Вт, обеспечивающую полный заряд батареи за 36 минут.
И наконец смартфон Xiaomi 11 Lite 5G NE. Этот гаджет отличается визуально и физически лёгким и утончённым корпусом, с тонкими верхней и боковыми гранями толщиной всего 1,88 мм. Устройство имеет дисплей AMOLED 6,55 дюймов, 10-битную подачу цвета. Смартфон получил тройную камеру: основную – 63 Мп, широкоугольную 8 Мп и 5 Мп телемакрокамеру. Камеры смартфона оснащены искусственным интеллектом. Гаджет построен на чипе Qualcomm Snapdragon 778G 5G, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти. Имеет аккумулятор, рассчитанный на 4250 мАч, мощностью 33 Вт c функцией быстрой зарядки.