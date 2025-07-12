Xiaomi выпустила исправление ошибки NFC на своих смартфонах

После многочисленных обращений клиентов на форумах и в службу поддержки компания признала проблему и объявила о её решении путём обновления ПО.

Пока патч распространяется, Xiaomi предложила временное решение. И если вы столкнулись со сбоями в работе NFC после обновления прошивки, в настройках следует открыть раздел Дополнительные параметры подключения - NFC, затем выбрать Оплата по умолчанию и переключиться с SIM-кошелька на Google Pay или аналог. После этого нужно выключить NFC, а затем активировать модуль снова.

Как отмечает портал Xiaomitime, этот метод оказался эффективным для большинства пользователей и позволил им продолжить использовать платёжные инструменты.