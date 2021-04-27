Xiaomi выпустила лимитированное издание своего субфлагмана в честь Брюса Ли

По словам представителей компании, с точки зрения «железа» новое издание ничем не отличается от оригинала, сообщает MyDrivers. Тут всё так же используется чип Snapdragon 870 5G, тройная основная камера на 48, 8 и 5 Мп, а также ёмкий аккумулятор на 4520 мАч.