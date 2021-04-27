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Сегодня в 18:40
Xiaomi выпустила лимитированное издание своего субфлагмана в честь Брюса Ли
Приятно, что о легендарном человеке продолжают помнить даже в 2021 году
Компания Redmi, принадлежащая Xiaomi, представила очень интересное издание субфлагманского Redmi K40. Оно посвящено легендарному мастеру боевых искусств и актёру — Брюсу Ли. Называется же новинка Redmi K40 Bruce Lee Special Edition.
По словам представителей компании, с точки зрения «железа» новое издание ничем не отличается от оригинала, сообщает MyDrivers. Тут всё так же используется чип Snapdragon 870 5G, тройная основная камера на 48, 8 и 5 Мп, а также ёмкий аккумулятор на 4520 мАч.
Что же касательно особенностей новой версии смартфона, то тут конечно же выделяется новый чехол и цветовое исполнение устройства. Оно выполнено с использованием чёрного и жёлтого цветов — именно такую раскраску имел знаменитый костюм господина Ли.
Цена издания — 430 долларов (32,1 тыс рублей). За эту сумму компания предлагает версию Redmi K40 с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти постоянной.