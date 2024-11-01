Xiaomi выпустила магнитный вентилятор для охлаждения смартфонов

Опубликовано 01 ноября 2024, 08:381 мин.
Xiaomi выпустила магнитный вентилятор для охлаждения смартфоновИнтересный гаджет
Xiaomi представила Magnetic Cooling Clip — вентилятор для охлаждения смартфонов стоимостью около $28.
Новинка мощностью 30 Вт оснащено алюминиевыми радиаторами и вентилятором, вращающимся со скоростью 6300 об/мин, который способен снизить температуру телефона до 0°C за 25 секунд и до -10°C в идеальных условиях.
Устройство поддерживает автоматический и экстремальный режимы охлаждения, регулируемые через Mi Home, а также имеет четыре RGB-режима подсветки.
Вентилятор совместим с MagSafe и может крепиться к смартфонам и планшетам, не блокируя порты и кнопки.
Защитные функции включают контроль температуры, защиту от перегрева и скачков напряжения, обеспечивая долговечность устройства.
О появлении устройства в продаже за пределами Китая на данный момент ничего неизвестно.