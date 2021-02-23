Xiaomi выпустила пауэрбанк специально для iPhone с поддержкой быстрой зарядки

Называется новинка сложновато — IDMIX P10 Pro. Но зато, как пишет Gizmochina, она может похвастаться ёмкостью в 10 000 мАч, наличием Lightning-порта, а также невысокой ценой в 31 доллар (2,2 тыс рублей).

Что же касательно способности нового портативного аккумулятора восполнять заряд, то тот же iPhone 12 устройство способно зарядить от 0 до 50% всего лишь за 30 минут. По словам Xiaomi, ёмкости их устройства хватит, чтобы зарядить данную модель iPhone до 100% около трёх раз.