Xiaomi выпустила первые в мире смартфоны на флагманском чипе Snapdragon 8 Elite — Xiaomi 15 и 15 Pro

Модель Xiaomi 15 доступна в разнообразных цветах, включая «Лилово-пурпурный», «Светло-зеленый», «Черный» и «Белый», а также эксклюзивный «Ярко-серебристый» оттенок.

Базовая версия с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего накопителя стоит около $630, а топовая конфигурация (16 ГБ/1 ТБ) — $770. Доступна также лимитированная версия с алмазной инкрустацией за $840.

Xiaomi 15 Pro отличается более спокойной палитрой: «Зеленый», «Серый» и «Белый», также с «Ярко-серебристой» версией. Цена Pro начинается с $742 за 12/256 ГБ и достигает $910 за 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ.