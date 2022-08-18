Xiaomi выпустила подвеску в форме Xiaomi Mi 1 в честь 11-летия первого смартфона компании

Отметим, что Xiaomi не стала зарабатывать на аксессуаре — его продавали всего за 1 юань (около 9 рублей). При этом предприимчивые фанаты бренда тут же начали спекулировать на ограниченности линейки — подвески перепродавали в сотни раз дороже, цена повышалась вплоть до 399 юаней.