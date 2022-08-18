Xiaomi выпустила подвеску в форме Xiaomi Mi 1 в честь 11-летия первого смартфона компании

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Xiaomi выпустила подвеску в форме Xiaomi Mi 1 в честь 11-летия первого смартфона компанииПервая партия была раскуплена практически мгновенно
Ровно 11 лет назад, 18 августа 2011 года, состоялся релиз первого смартфона Xiaomi — Xiaomi Mi 1.
В честь этого значимого для компании события, она решила выпустить лимитированную линейку подвесок в форме оригинального Mi 1. Самая серия стала лимитированной и включила в себя всего 10 000 единиц.
Отметим, что Xiaomi не стала зарабатывать на аксессуаре — его продавали всего за 1 юань (около 9 рублей). При этом предприимчивые фанаты бренда тут же начали спекулировать на ограниченности линейки — подвески перепродавали в сотни раз дороже, цена повышалась вплоть до 399 юаней.
Разумеется, первая партия была раскуплена практически мгновенно. Но китайская компания решила порадовать фанатов и запланировала запуск второй волны продаж также на сегодня.