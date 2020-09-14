Xiaomi выпустила "прокачанную" версию своего бюджетного смартфона Redmi 9A

В начале лета Xiaomi анонсировала свой новый бюджетный смартфон — Redmi 9A. Причем изначально устройство продавалось в достаточно скудном для 2020 года варианте: с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти постоянной. Чуть позже появилась еще более упрощенная вариация, на этот раз уже с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ памяти постоянной. К счастью, компания все же услышала мольбы фанатов и презентовала “прокачанную” версию бюджетки — Redmi 9A со 128 ГБ постоянной памяти.