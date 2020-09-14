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Xiaomi выпустила "прокачанную" версию своего бюджетного смартфона Redmi 9A
Удивительно, что компания продолжает улучшать столь недорогое устройство
В начале лета Xiaomi анонсировала свой новый бюджетный смартфон — Redmi 9A. Причем изначально устройство продавалось в достаточно скудном для 2020 года варианте: с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти постоянной. Чуть позже появилась еще более упрощенная вариация, на этот раз уже с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ памяти постоянной. К счастью, компания все же услышала мольбы фанатов и презентовала “прокачанную” версию бюджетки — Redmi 9A со 128 ГБ постоянной памяти.
Правда, стоит отметить, что количество оперативной памяти так и осталось на достаточно сомнительном уровне — 4 ГБ. Возможно, таким образом Xiaomi старается удержать цену Redmi 9A на приемлемом для покупателей уровне, ведь за версию 4/128 ГБ и вправду просят не так уж много — 117 долларов или 8 768 рублей.
Напомним, что в основу Redmi 9A лег процессор MediaTek Helio G25, при этом устройство также получило 6,53-дюймовый дисплей, основную камеру на 13 Мп и фронтальную камеру на 5 Мп. Емкость аккумулятора во всех версиях равняется 5 000 мАч.