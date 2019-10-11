Xiaomi выпустила самую дешевую быструю зарядку в мире

И да, всем известно, что компания уже выпускала зарядное устройство и на 65 Вт, но тут есть одно “но” — новинка мощностью в 30 Вт обойдется вам всего лишь в 8 долларов! Еще из интересного можно отметить, что новое зарядное устройство получило точно такой же дизайн, как и старшая версия на 65 Вт. Корпус состоит как из матового, так и глянцевого материалов, за счет чего создается ощущение премиальности зарядного блока.