Xiaomi выпустила самый дорогой титановый смартфон в своей линейке. Теперь с поддержкой спутниковой связи

За 90 тыс рублей вы получите не просто телефон, а произведение искусства. Корпус из титана – прочный, легкий и невероятно стильный – подчеркнет ваш статус.

Но главная фишка новинки – это возможность связи даже там, где нет сотовой сети. Спутниковая связь позволит вам отправить текстовое сообщение в экстренной ситуации или просто оставаться на связи вдали от цивилизации.

Помимо этого, Xiaomi 14 Ultra Titanium Edition обладает топовыми характеристиками: мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ внутреннего накопителя, 6.73-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и квадрокамера с 50-мегапиксельным сенсором.