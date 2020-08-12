Xiaomi выпустила свой самый дешевый двухкамерный холодильник

Новинка Xiaomi MIJIA получила объем в 118 л, тогда как ее габариты достигают 470 x 527 x 1137 мм. Холодильник оснащен морозильной камерой объемом в 33 л, которая расположена в верхнем отделении. Стоит отметить, что в верхнем отделении присутствует обмотанный скрытый испаритель, благодаря которому процесс намерзания происходит быстрее. Что касается холодильной камеры, ее объем равен 85 л.