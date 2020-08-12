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Xiaomi выпустила свой самый дешевый двухкамерный холодильник
Всего 149 долларов
Китайская компания Xiaomi продолжает развиваться на рынке бытовой техники. На этот раз популярный производитель выпустил свой самый дешевый двухкамерный холодильник.
Новинка Xiaomi MIJIA получила объем в 118 л, тогда как ее габариты достигают 470 x 527 x 1137 мм. Холодильник оснащен морозильной камерой объемом в 33 л, которая расположена в верхнем отделении. Стоит отметить, что в верхнем отделении присутствует обмотанный скрытый испаритель, благодаря которому процесс намерзания происходит быстрее. Что касается холодильной камеры, ее объем равен 85 л.
Xiaomi оборудовала холодильник высокоэффективными компрессорами, рабочий шум которых достигает 36 дБ, тогда как энергопотребление равно 0,49 кВт•ч в сутки. Xiaomi MIJIA поддерживает технологию вспенивая без фтора, что позволяет эффективнее сохранять тепло. Компания оценила холодильник в 129 долларов или приблизительно 9,4 тыс рублей.