Xiaomi выпустила Xiaomi 17 на фоне выхода iPhone 17

По словам обозревателей Bloomberg, Xiaomi стремится стать лидером в сегменте дорогих смартфонов. Причём прогнозируется, что новые модели Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max могут всерьёз конкурировать с iPhone 17 и продуктами Apple следующих поколений.

Причём об этом ранее неоднократно заявлял президент Xiaomi Лю Вэйбин. В одном из интервью Вэйбин подчеркнул, что Xiaomi начала делать премиальные телефоны пять лет назад, чтобы сравнить их с iPhone.

Аналитик Брайан Ма, на которого ссылается Bloomberg, считает, что Xiaomi уверена в своих силах и готова соревноваться с Apple. При этом Apple всё ещё очень уважают в Китае. Ма также заметил, что Xiaomi теперь делает больше дорогих телефонов. В первой половине этого года 10% всех смартфонов в Китае стоили больше $600. Это намного больше, чем в 2019 году, когда таких телефонов было очень мало.