Xiaomi выпустит бюджетный смартфон с поддержкой быстрой зарядки на 120 Вт

Согласно опубликованным данным, выпуск Redmi K40s будет приурочен к крупнейшей распродаже года, которая начнется уже 11 ноября 2021 года. Digital Chat Station отметил, что Redmi K40s оснастят плоским OLED-дисплеем с вырезом для селфи камеры, стереодинамиками JBL, боковым сканером отпечатков пальцев, а также энергоемким аккумулятором с поддержкой сверхбыстрой зарядки на 120 Вт.

Предполагается, что в серию Redmi K40s войдут три модели с поддержкой быстрой зарядки на 33, 67 и 120 Вт. Младшая модель, согласно данным инсайдеров, будет работать на базе Dimensity 1200, средняя — на базе Snapdragon 870 и старшая получит Snapdragon 888. Отмечается также, что Redmi K40s окажется бюджетным смартфоном.