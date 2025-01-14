Xiaomi выпустит дизайнерский смартфон Xiaomi 15 Civi с неанонсированным чипом Snapdragon 8s Elite

Утечки указывают, что новинка получит 6.55-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1.5K. Внутри будет установлен неанонсированный чип Snapdragon 8s Elite, который обещает производительность на уровне прошлогоднего Snapdragon 8 Gen 3.

Смартфон также оснастят аккумулятором емкостью около 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт.

Основная камера будет использовать 50-мегапиксельный сенсор Light Hunter 800, дополняя тройной модуль. Несмотря на акцент на тонкость и дизайн, 15 Civi, вероятно, не превзойдет по этому параметру такие модели, как Galaxy S25 Slim.

Ожидается, что устройство появится на рынке в апреле 2025 года и станет ключевой моделью Xiaomi в категории стильных смартфонов.