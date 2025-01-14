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Опубликовано 14 января 2025, 08:45
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Xiaomi выпустит дизайнерский смартфон Xiaomi 15 Civi с неанонсированным чипом Snapdragon 8s Elite

Ждем в апреле
Xiaomi готовится к выпуску дизайнерского смартфона 15 Civi, который станет преемником прошлогодней модели 14 Civi.
Xiaomi выпустит дизайнерский смартфон Xiaomi 15 Civi с неанонсированным чипом Snapdragon 8s Elite
© NotebookCheck

Утечки указывают, что новинка получит 6.55-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1.5K. Внутри будет установлен неанонсированный чип Snapdragon 8s Elite, который обещает производительность на уровне прошлогоднего Snapdragon 8 Gen 3.

Смартфон также оснастят аккумулятором емкостью около 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт.

Основная камера будет использовать 50-мегапиксельный сенсор Light Hunter 800, дополняя тройной модуль. Несмотря на акцент на тонкость и дизайн, 15 Civi, вероятно, не превзойдет по этому параметру такие модели, как Galaxy S25 Slim.

Ожидается, что устройство появится на рынке в апреле 2025 года и станет ключевой моделью Xiaomi в категории стильных смартфонов.

Источник:NotebookCheck
Автор:Булат Кармак
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