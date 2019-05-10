Xiaomi выпустит два дешёвых флагмана Redmi

Компания Xiaomi готовит к выпуску не один доступный флагман под брендом Redmi, а сразу два. Иэ выпуск состоится до конца месяца. Об этом сообщил индийский ресурс MySmartPrice.

Про первых из них известно уже довольно много. Об будет называться Redmi K20, получит выдвижную фронтальную камеру, интегрированный с дисплеем сканер отпечатков пальцев, 48-мегапиксельную тройную основную камеру и топовый процессор Snapdragon 855.

Про второй не известно почти ничего. Источник лишь отметил, что оба смартфона будут выпущены в таких конфигурациях: 6+64ГБ, 6+128 ГБ, 8+128 ГБ и 8+256 ГБ, а цветовые решения представят такие — красный, синий и в корпусе из углеродного волокна.