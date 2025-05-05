Xiaomi выпустит фирменный 3-нм процессор Xring позже ожидаемого

Прототип Xring был замечен в марте и, по информации инсайдеров, почти не отличается от финальной версии. Официальная презентация могла состояться в мае, но теперь она под вопросом — на фоне «неуточненных факторов».

Xring создается как 3-нм чип, и его выход может запустить новую волну самостоятельных решений в Китае — в обход Qualcomm и MediaTek. В кулуарах ходят разговоры, что Xiaomi уже достигла стадии tape-out.

Отложенный релиз может быть временной мерой: компания явно не хочет лишиться доступа к западным технологиям. Но если Xring все же выйдет, он станет первым шагом к полной независимости Xiaomi в производстве чипов.