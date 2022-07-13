Xiaomi выпустит кнопочный смартфон с Android 12 и сенсорным экраном

Теперь же китайская корпорация хочет забрать себе частичку популярности и в сфере кнопочных телефонов. Для этого она выпустит мобильный телефон Xiaomi Qin F22 Pro.

IT-гигант уже называет свою новинку «королём кнопочных телефонов». И с этим сложно не согласиться — девайс получит IPS-дисплей с разрешением 640 х 960 пикселей, чипом MediaTek G85 в качестве основы и большими физическими кнопками. При этом сам экран будет сенсорным, а количество оперативной и постоянной памяти составит 4 и 128 ГБ соответственно.