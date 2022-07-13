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Xiaomi выпустит кнопочный смартфон с Android 12 и сенсорным экраном

Странноватое устройство
По всей видимости, Xiaomi решила завоевать каждый из возможных рынков смартфонов. Она уже успела занять нишу в сегменте дешёвых, среднебюджетных и флагманских аппаратов.
Xiaomi выпустит кнопочный смартфон с Android 12 и сенсорным экраном

Теперь же китайская корпорация хочет забрать себе частичку популярности и в сфере кнопочных телефонов. Для этого она выпустит мобильный телефон Xiaomi Qin F22 Pro.

IT-гигант уже называет свою новинку «королём кнопочных телефонов». И с этим сложно не согласиться — девайс получит IPS-дисплей с разрешением 640 х 960 пикселей, чипом MediaTek G85 в качестве основы и большими физическими кнопками. При этом сам экран будет сенсорным, а количество оперативной и постоянной памяти составит 4 и 128 ГБ соответственно.

Xiaomi выпустит кнопочный смартфон с Android 12 и сенсорным экраном

Получит новинка и 2 Мп фронтальную камеру вместе с 8 Мп основной. Аккумулятор устройства будет иметь объём в 2150 мАч.

Самое интересное, что из коробки Xiaomi Qin F22 Pro будет работать под управлением Android 12. А это значит, что на него можно будет установить вполне привычный набор приложений.

Точные цена и дата выхода кнопочного смартфона объявят позднее.

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