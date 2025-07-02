Xiaomi выпустит компактный флагман Xiaomi 16 Pro Mini с 6,3" экраном

В отличие от прежних серий, где версия Pro всегда была крупной, новая линейка Xiaomi 16 впервые предложит два варианта Pro — стандартный с 6,8-дюймовым дисплеем и миниатюрный.

Ожидается, что серия Xiaomi 16 включит четыре модели: Xiaomi 16, 16 Pro, 16 Pro Mini и 16 Ultra. Все устройства получат флагманский чип Snapdragon 8 Gen 4 (он же Snapdragon 8 Elite 2), который дебютирует в сентябре 2025 года. Он будет построен на 3-нм техпроцессе TSMC и обеспечит рекордную производительность.

Особенностью всей серии станет переработанный горизонтальный модуль камер, занимающий треть задней панели.

Обе версии Pro, включая Mini, получат телеобъектив с перископом. А модель Ultra, как ожидается, снова предложит дополнительный дисплей на тыльной стороне.