Xiaomi выпустит менее тысячи революционных Mix Alpha

Судя по данным авторитетного инсайдера Xiaomishka, Mix Alpha будет крайне эксклюзивным и дефицитным устройством. По данным его источника, до конца 2019 года компания соберет и выпустит не более 500 единиц своего революционного смартфона. Само собой, со временем, тираж может быть увеличен, но учитывая стоимость устройства, вполне вероятно, что это может и не произойти.