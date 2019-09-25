Xiaomi выпустит Mi Mix 4 раньше сверхдорогого Mix Alpha

Так, инсайдеры опубликовалив китайской сети Weibo информацию о том, что новый смартфон появится уже в ближайшее время на рынке. Более того, стало известно, что аппарат будет оснащен таким же датчиком изображения на 108 Мп от Samsung. Ожидается, что флагман сделают в выдержанном дизайне, что позволит сделать ценник более доступным.

По словам источников, флагман китайского гиганта Xiaomi Mi Mix 4 могут выпустить вместе с новыми смарт-часами компании Mi Watch уже в октябре 2019 года. На данный момент компания никак не комментирует утекшие данные.