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Xiaomi выпустит Mi Mix 4 раньше сверхдорогого Mix Alpha

Да, Mi Mix 4 и Mix Alpha, оказывается, не один и тот же смартфон
Ранее ходили слухи о том, что смартфон Xiaomi Mi Mix 4 отменен и мы больше его не увидим. Однако согласно новой утечке это далеко не так и в скором времени устройство поступит в продажу.

Так, инсайдеры опубликовалив китайской сети Weibo информацию о том, что новый смартфон появится уже в ближайшее время на рынке. Более того, стало известно, что аппарат будет оснащен таким же датчиком изображения на 108 Мп от Samsung. Ожидается, что флагман сделают в выдержанном дизайне, что позволит сделать ценник более доступным.

По словам источников, флагман китайского гиганта Xiaomi Mi Mix 4 могут выпустить вместе с новыми смарт-часами компании Mi Watch уже в октябре 2019 года. На данный момент компания никак не комментирует утекшие данные.

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