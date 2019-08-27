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Xiaomi выпустит новый смартфон с поддержкой 5G уже этой осенью

Скорее всего это будет Mi Mix 4
Буквально вчера, во время своей речи, основатель Xiaomi Лей Цзюнь сообщил, что компания начала предварительные исследования технологии 5G и смартфонов с ее поддержкой около трех лет назад. И сейчас у компании имеется множество полезных наработок в этой сфере. Одну из них — смартфон с поддержкой 5G, глава компании пообещал показать уже этой осенью.

Лэй Цзюнь заявил, что следующий смартфон Xiaomi с поддержкой технологии 5G будет выпущен уже в сентябре. Вероятнее всего, это будет Mi Mix 4, преемник Mi Mix 3, 5G-версия которого уже была выпущена ранее в этом году.

Также Лей Цзюнь считает, что в следующем году 5G перевернет наше представление о мобильном интернете и технологиях в целом.

”В следующем году 5G внесет умопомрачительные изменения в области связи, мобильного интернета и интернета вещей. Для Xiaomi важно принять активное участие в этом изменении и увеличить свои инвестиции в технологии, особенно в технологическую “зрелость” смартфонов с поддержкой 5G. И компания успешно справилась с поставленными задачи”, — рассказал глава Xiaomi.

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