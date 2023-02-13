Xiaomi выпустит новый смартфон с вырезом-островком, как у iPhone 14 Pro

В основу смартфона ляжет чип Dimensity 8200 от MediaTek — это должно значительно повысить его общую производительность. При этом устройству также приписывают крупный дисплей (скорее всего AMOLED) с разрешением FullHD+ и частотой обновления до 120 Гц.

Фронтальная камера новинки сможет похвастаться двойным 32-мегапиксельным сенсором, в то время как главный модуль основной камеры будет на 50 Мп.

И хоть точная дата выхода девайса не подтверждена, ожидается, что случится это уже в ближайшее время.