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15:54, 13 февраля 2023
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Xiaomi выпустит новый смартфон с вырезом-островком, как у iPhone 14 Pro

Одно из немногих подобных устройств в мире Android

Популярный интернет-инсайдер из Китая Digital Chat Station рассказал, что Xiaomi готовит анонс своего нового смартфона в линейке Civi. Устройство, как и предшественник, получит вырез в форме «островка» на манер старших моделей iPhone 14.

Xiaomi выпустит новый смартфон с вырезом-островком, как у iPhone 14 Pro

Фото: MyDrivers

В основу смартфона ляжет чип Dimensity 8200 от MediaTek — это должно значительно повысить его общую производительность. При этом устройству также приписывают крупный дисплей (скорее всего AMOLED) с разрешением FullHD+ и частотой обновления до 120 Гц.

Фронтальная камера новинки сможет похвастаться двойным 32-мегапиксельным сенсором, в то время как главный модуль основной камеры будет на 50 Мп.

И хоть точная дата выхода девайса не подтверждена, ожидается, что случится это уже в ближайшее время.

Источник:MyDrivers
Теги:
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#Xiaomi Civi
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#iPhone 14 Pro
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