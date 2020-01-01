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Сегодня 17:30
Xiaomi выпустит обновленную версию популярного Redmi Note 8
С большим объемом памяти
По словам инсайдера Мукул Шармы, который является проверенным источником, китайский гигант Xiaomi готовит новую модификацию смартфона Redmi Note 8. Ожидается, что компания его выпустит уже в ближайшее время.
Напомним, что Redmi Note 8 был анонсирован на китайском рынке еще в конце августа. Так, если ранее покупателям были доступны несколько вариантов смартфона, в числе которых версия на 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб внутренней, а также 6 Гб оперативной и 64 Гб/128 Гб внутренней памяти, то сейчас компания планирует выпустить версию, оснащенную 8 Гб оперативной и 256 Гб внутренней памяти.
Отметим, что ключевым недостатком Redmi Note 8 называли отсутствие NFC модуля. Надеемся, что Xiaomi исправит это в обновленной версии популярного смартфона.