Xiaomi выпустит обновленную версию популярного Redmi Note 8

Напомним, что Redmi Note 8 был анонсирован на китайском рынке еще в конце августа. Так, если ранее покупателям были доступны несколько вариантов смартфона, в числе которых версия на 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб внутренней, а также 6 Гб оперативной и 64 Гб/128 Гб внутренней памяти, то сейчас компания планирует выпустить версию, оснащенную 8 Гб оперативной и 256 Гб внутренней памяти.

Отметим, что ключевым недостатком Redmi Note 8 называли отсутствие NFC модуля. Надеемся, что Xiaomi исправит это в обновленной версии популярного смартфона.