Xiaomi выпустит один из лучших в мире смартфонов по уровню приёма сотового сигнала

Xiaomi выпустит один из лучших в мире смартфонов по уровню приёма сотового сигналаЗвучит заманчиво
Xiaomi продолжает подогревать интерес к своему новому флагману Xiaomi 13 Ultra.
Фото: PhoneArena
Так, глава компании Лей Цзунь опубликовал тизер, демонстрирующий инновационную антенну устройства, заявив, что новый смартфон обеспечит «лучший приём сигнала в истории мобильных телефонов Xiaomi».
Сообщается, что китайский бренд «двухкрылую антенную группу», которая обеспечивает полночастотное усиление сигнала и улучшает приём сигнала в сетях 5G на 58%. Смартфон также оснащён технологией «анти-захват 360°», благодаря которой пользователь может держать устройство в руке любым способом без ухудшения качества сигнала.
Помимо этого, Xiaomi 13 Ultra получит передовую систему охлаждения с площадью рассеивания тепла, которая на 300% больше по сравнению с обычными системами. По словам представителей компании, это позволит обеспечить лучший теплоотвод и стабильную работу смартфона даже при высоких нагрузках.