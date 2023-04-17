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06:53, 17 апреля 2023
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Xiaomi выпустит один из лучших в мире смартфонов по уровню приёма сотового сигнала

Звучит заманчиво

Xiaomi продолжает подогревать интерес к своему новому флагману Xiaomi 13 Ultra.

Xiaomi выпустит один из лучших в мире смартфонов по уровню приёма сотового сигнала

Фото: PhoneArena

Так, глава компании Лей Цзунь опубликовал тизер, демонстрирующий инновационную антенну устройства, заявив, что новый смартфон обеспечит «лучший приём сигнала в истории мобильных телефонов Xiaomi».

Сообщается, что китайский бренд «двухкрылую антенную группу», которая обеспечивает полночастотное усиление сигнала и улучшает приём сигнала в сетях 5G на 58%. Смартфон также оснащён технологией «анти-захват 360°», благодаря которой пользователь может держать устройство в руке любым способом без ухудшения качества сигнала.

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Фото: Twitter / Tech_EdgeTE

Помимо этого, Xiaomi 13 Ultra получит передовую систему охлаждения с площадью рассеивания тепла, которая на 300% больше по сравнению с обычными системами. По словам представителей компании, это позволит обеспечить лучший теплоотвод и стабильную работу смартфона даже при высоких нагрузках.

Источник:Twitter / Tech_EdgeTE
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