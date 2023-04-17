Xiaomi выпустит один из лучших в мире смартфонов по уровню приёма сотового сигнала

Так, глава компании Лей Цзунь опубликовал тизер, демонстрирующий инновационную антенну устройства, заявив, что новый смартфон обеспечит «лучший приём сигнала в истории мобильных телефонов Xiaomi».

Сообщается, что китайский бренд «двухкрылую антенную группу», которая обеспечивает полночастотное усиление сигнала и улучшает приём сигнала в сетях 5G на 58%. Смартфон также оснащён технологией «анти-захват 360°», благодаря которой пользователь может держать устройство в руке любым способом без ухудшения качества сигнала.