Xiaomi выпустит первый флагманский смартфон с процессором Dimensity и камерой Leica

Ожидается, что именно этот аппарат станет первым смартфоном компании с процессором Dimensity и камерой Leica. Новинка уже прошла сертификацию за рубежом и вызывает большой интерес среди пользователей.

Девайс получит основную камеру с датчиком Sony IMX707, который имеет 1/1.28-дюймовый сенсор и является одним из самых мощных в линейке Sony.

Этот сенсор обещает улучшение качества изображения на 48,5% и увеличение светочувствительности на 49% по сравнению с предыдущими моделями.

При этом слухи гласят, что стоимость устройства составит около $880.

Отметим, что Xiaomi 13T Pro имеет все шансы стать значимым шагом для Xiaomi в стремлении доминировать на рынке высококачественных смартфонов.