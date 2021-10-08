Xiaomi выпустит преемника бюджетного POCO M3 Pro уже в этом месяце

Если верить инсайдерам, китайская компания представит новинку уже до конца октября 2021 года, то есть примерно через полгода после релиза предшественника, отмечает GSMArena.

При этом уже известно, что в основу девайса ляжет чип от MediaTek, а также в нём появится поддержка быстрой 33 Вт зарядки против 18 Вт у прошлого поколения.

Источники также допускают, что анонс POCO M4 Pro может быть перенесён на начало ноября. Но эта дата называется в качестве самой крайней.

К сожалению, ни цены, ни каких-либо иных подробностей об устройстве пока что неизвестно.