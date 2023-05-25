Xiaomi выпустит Redmi 12 в Европе. Инсайдеры назвали дату релиза и цену новинки

Смартфон, который уже успел появиться в базах данных IMEI, FCC и TKDN, скоро будет доступен для покупки. Согласно утечке информации от французской Dealabs, новинка будет оснащена пластиковым корпусом и рамкой.

Размер устройства будет 168.60 мм × 76.28 мм × 8.17 мм, а вес — около 199 г. Аккумулятор сможет похвастаться ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт.

Старт продаж Redmi 12 в Европе намечен уже на 2 июня. Продаваться версия 4/128 ГБ будет по цене в 199 евро.