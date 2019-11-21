Xiaomi выпустит революционный Mix Alpha в виде складного смартфона

Xiaomi представила свой смартфон будущего Mix Alpha еще в сентябре и с тех пор компания ничего о новинке не рассказала. Да, ходили разговоры об ограниченных продажах в декабре, но какие планы у компании касательно более масштабного распространения новинки — об этом пока неизвестно. И вот, на фоне общих догадок, в сети появилось изображение нового патента компании, которое более-менее разъясняет о том, какие же планы у компании на Mix Alpha.