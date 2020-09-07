Xiaomi выпустит самый дешевый 5G-смартфон со 120 Гц-дисплеем

По крайней мере, именно об этом заявляет популярный интернет-инсайдер из Китая. С его слов можно понять, что прямо сейчас Xiaomi готовит совершенно новое устройство, которое выйдет под брендом Redmi. В его основу ляжет либо процессор MediaTek Dimensity 820, либо Dimensity 720 - благодаря этому смартфон получит поддержку мобильных сетей пятого поколения. Также новинке приписывают крупный 6,67-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления экрана 120 Гц. И все это по цене около 150 долларов! Таким образом, если слухи окажутся верными, китайская компания вновь сможет перевернуть рынок с ног на голову, так как до сих пор подобные устройства “живут” как минимум в среднебюджетном ценовом сегменте (а чаще всего даже выше).

Стоит отметить, что ранее в сети появлялись слухи, согласно которым китайский техногигант прямо сейчас занимается разработкой Redmi Note 10, который получит поддержку 5G и 120 Гц-дисплея. Вполне вероятно, что свежая утечка инсайдера из Китая говорит как раз об этом же устройстве.