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Xiaomi выпустит самый дешёвый флагман на ещё неанонсированном процессоре Snapdragon 895

Случится это уже в начале 2022-го
Ближе к концу года Qualcomm должна анонсировать новый топовый чип — Snapdragon 895. Но, как оказалось, Xiaomi уже сейчас работает над новым флагманом, который будет собираться на его основе.
Xiaomi выпустит самый дешёвый флагман на ещё неанонсированном процессоре Snapdragon 895

Популярный интернет-инсайдер из Китая Digital Chat Station рассказал, что речь идёт о Redmi K50, пишет GizChina. Разработка устройства уже вовсю ведётся в стенах IT-гиганта. При этом если Xiaomi Mi 12 станет первым смартфоном на базе Snapdragon 895, то Redmi K50 получит звание самого дешёвого флагмана с новым чипом на борту.

Xiaomi выпустит самый дешёвый флагман на ещё неанонсированном процессоре Snapdragon 895

Релиз устройства ожидается в январе 2022 года. По крайней мере, это следует из заявления инсайдера, согласно которому анонс смартфона состоится в конце года. Напомним, что в Китае новый год наступает 1 февраля.