Xiaomi выпустит самый дешёвый флагман на ещё неанонсированном процессоре Snapdragon 895

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Xiaomi выпустит самый дешёвый флагман на ещё неанонсированном процессоре Snapdragon 895Случится это уже в начале 2022-го
Ближе к концу года Qualcomm должна анонсировать новый топовый чип — Snapdragon 895. Но, как оказалось, Xiaomi уже сейчас работает над новым флагманом, который будет собираться на его основе.
Популярный интернет-инсайдер из Китая Digital Chat Station рассказал, что речь идёт о Redmi K50, пишет GizChina. Разработка устройства уже вовсю ведётся в стенах IT-гиганта. При этом если Xiaomi Mi 12 станет первым смартфоном на базе Snapdragon 895, то Redmi K50 получит звание самого дешёвого флагмана с новым чипом на борту.
Релиз устройства ожидается в январе 2022 года. По крайней мере, это следует из заявления инсайдера, согласно которому анонс смартфона состоится в конце года. Напомним, что в Китае новый год наступает 1 февраля.