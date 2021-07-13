Xiaomi выпустит самый дешёвый флагман на ещё неанонсированном процессоре Snapdragon 895

Случится это уже в начале 2022-го

Ближе к концу года Qualcomm должна анонсировать новый топовый чип — Snapdragon 895. Но, как оказалось, Xiaomi уже сейчас работает над новым флагманом, который будет собираться на его основе.