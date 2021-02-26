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Xiaomi выпустит самый дешёвый складной смартфон в следующем месяце
Внешне устройство будет очень похоже на Galaxy Z Fold 2 от Samsung
Слухи о первом гибком смартфоне Xiaomi ходят последние несколько лет. Но вот, судя по всему, настал момент окончания этой «эпопеи» — судя по данным инсайдеров, компания выпустит устройство уже в следующем месяце.
Никаких точных данных о том, какой именно будет новинка, всё ещё нет. Но, как пишет MyDrivers, смартфон уже прошёл сертификацию Министерства промышленности и информационных технологий КНР. При этом анонс условного Xiaomi Mi Fold ожидается в марте 2021 года.
Слухи, основанные на информации от инсайдеров, гласят, что девайс внешним видом будет очень сильно напоминать Samsung Galaxy Z Fold 2. Размер экрана устройства ожидается в районе 8,03 дюймов (внешний экран — 6,38 дюймов). Также новый аппарат Xiaomi должен стать самым дешёвым сгибающимся смартфоном в истории.