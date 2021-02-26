Xiaomi выпустит самый дешёвый складной смартфон в следующем месяце

Никаких точных данных о том, какой именно будет новинка, всё ещё нет. Но, как пишет MyDrivers, смартфон уже прошёл сертификацию Министерства промышленности и информационных технологий КНР. При этом анонс условного Xiaomi Mi Fold ожидается в марте 2021 года.