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Сегодня в 17:09
Xiaomi выпустит самый дорогой флагманский смартфон в своей истории
Компания уже начала готовить пользователей к этому
Глава Xiaomi Лей Цзюнь опубликовал в своём Weibo-аккаунте интересный пост. В нём он кокетливо намекает фанатам, что компания готовит к выходу свой самый дорогой флагманский смартфон за всю историю.
Судя по словам главы корпорации, внутри Xiaomi планируют выпустить устройство, которое будет стоит более 10 000 юаней или 117 тыс рублей, пишет Gizmochina. И хоть официально об этом не было сказано, издание предполагает, что речь идёт о новом смартфоне в линейке Mi Mix.
Отметим, что последний раз китайский ИТ-гигант демонстрировал устройство серии Mi Mix в конце 2019 года. Речь конечно же о Mix Alpha, который был очень прорывным для своего времени, но, к сожалению, так и не добрался до прилавков.