Xiaomi выпустит самый мощный среднебюджетник Redmi Turbo 3 с процессором Snapdragon 8s Gen 3

Устройство станет одним из первых обладателей нового чипа Snapdragon 8s Gen 3.

Генеральный менеджер бренда Redmi Ван Тэн раскрыл стратегию компании. Новая серия Turbo создана для того, чтобы предложить пользователям флагманскую производительность по доступным ценам и стать ориентиром для любителей мощных гаджетов.

«Сейчас среднебюджетный сегмент полон разнообразных моделей, но редко кто фокусируется именно на топовой производительности. Серия Turbo должна изменить правила игры», – утверждает Ван Тэн.

Благодаря мощному процессору Redmi Turbo 3 в тестах преодолевает отметку в 1 700 000 баллов, что даже больше, чем у Redmi K70 на основе Snapdragon 8 Gen 2.