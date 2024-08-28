Xiaomi выпустит смартфон без кнопок и камерой-невидимкой уже в 2025 году

Он обещает изменить представление о мобильных устройствах. Главным новшеством новинки станет отсутствие физических кнопок и использование подэкранной камеры, которая сделает фронтальную камеру невидимой на экране.

Zhuque сможет управляться с помощью жестов, чувствительных к давлению граней или голосовых команд.

Если Xiaomi удастся реализовать эту идею, то она сделает значительный шаг вперед в дизайне смартфонов. Также ожидается, что устройство будет оснащено процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 4, обеспечивая мощную производительность.

Xiaomi уже давно экспериментирует с новыми технологиями и данный проект может стать одним из самых амбициозных.

Ожидается, что смартфон выйдет в I половине 2025 года и станет флагманом, который бросит вызов конкурентам на рынке.