Телефоны
Опубликовано 28 августа 2024, 07:46
1 мин.

Xiaomi выпустит смартфон без кнопок и камерой-невидимкой уже в 2025 году

Это мы ждем
Xiaomi готовится выпустить революционный смартфон под кодовым названием «Zhuque» в 2025 году.
Xiaomi выпустит смартфон без кнопок и камерой-невидимкой уже в 2025 году
© Smartprix

Он обещает изменить представление о мобильных устройствах. Главным новшеством новинки станет отсутствие физических кнопок и использование подэкранной камеры, которая сделает фронтальную камеру невидимой на экране.

Zhuque сможет управляться с помощью жестов, чувствительных к давлению граней или голосовых команд.

Если Xiaomi удастся реализовать эту идею, то она сделает значительный шаг вперед в дизайне смартфонов. Также ожидается, что устройство будет оснащено процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 4, обеспечивая мощную производительность.

Xiaomi уже давно экспериментирует с новыми технологиями и данный проект может стать одним из самых амбициозных.

Ожидается, что смартфон выйдет в I половине 2025 года и станет флагманом, который бросит вызов конкурентам на рынке.

Источник:Smartprix
Автор:Булат Кармак
Теги:
#смартфон
,
#XIAOMI