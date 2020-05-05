Xiaomi выпустит смартфон без встроенной в прошивку рекламы

Напомним, что на данный момент смартфоны данной серии уже начали продавать как на китайском рынке, так и в некоторых странах Европы. Однако до индийского рынка смартфон “дойдет” лишь 8 мая. Причем, индийское подразделение Xiaomi решило преподнести покупателям местного рынка сюрприз. Так, на прошедшем брифинге представителей компании с журналистами было объявлено, что в Индии Mi 10 будет выпущен без встроенной в фирменную оболочку рекламы.

На данный момент неизвестно, в связи с чем Xiaomi приняла такое решение и почему рекламы лишится именно индийский рынок.