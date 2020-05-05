Телефоны
Сегодня 11:21
Xiaomi выпустит смартфон без встроенной в прошивку рекламы
Однако пока только на индийском рынке
Стало известно, что китайский гигант Xiaomi выпустит смартфон без встроенной в прошивку рекламы. Речь об устройстве флагманской линейки Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro.
Напомним, что на данный момент смартфоны данной серии уже начали продавать как на китайском рынке, так и в некоторых странах Европы. Однако до индийского рынка смартфон “дойдет” лишь 8 мая. Причем, индийское подразделение Xiaomi решило преподнести покупателям местного рынка сюрприз. Так, на прошедшем брифинге представителей компании с журналистами было объявлено, что в Индии Mi 10 будет выпущен без встроенной в фирменную оболочку рекламы.
На данный момент неизвестно, в связи с чем Xiaomi приняла такое решение и почему рекламы лишится именно индийский рынок.