Xiaomi выпустит смартфон Redmi 13C c экраном 90 Гц и ценой ниже $100

Xiaomi выпустит смартфон Redmi 13C c экраном 90 Гц и ценой ниже $100Ждём анонса до конца года
Компания Xiaomi готовится представить новый бюджетный смартфон – Redmi 13C, который, как ожидается, будет стоить менее $100.
Анонс новинки запланирован на ноябрь 2023 года. Смартфон будет доступен в трёх цветовых вариантах: чёрном, синем и зелёном.
Redmi 13C получит 6,71-дюймовый HD+ экран с максимальной яркостью 500 нит и частотой обновления 90 Гц. Смартфон будет работать на процессоре MediaTek Helio G96 и операционной системе Android 12 с оболочкой MIUI 13.
Предусмотрено три варианта конфигурации памяти: 4/128 ГБ, 6/128 ГБ и 8/256 ГБ.
Основная камера смартфона имеет разрешение 50 Мп, что обещает высокое качество фото и видео.
Таким образом, Xiaomi Redmi 13C обещает стать отличным выбором для тех, кто ищет недорогой, но производительный смартфон с хорошей камерой и качественным дисплеем.