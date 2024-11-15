Xiaomi выпустит смартфон Redmi Turbo 4 с неанонсированным чипом Snapdragon 8s Gen 4 уже в декабре

Опубликовано 15 ноября 2024, 07:221 мин.
Xiaomi выпустит смартфон Redmi Turbo 4 с неанонсированным чипом Snapdragon 8s Gen 4 уже в декабреНа глобальном рынке это будет Poco F7
Xiaomi готовится к выпуску нового смартфона Redmi Turbo 4, который, как утверждается, будет оснащен еще неанонсированным процессором Snapdragon 8s Gen 4 и поступит в продажу уже в декабре.
Об этом рассказал авторитетный инсайдер Smart Pikachu. Ожидается, что устройство получит 1.5К-дисплей.
Redmi Turbo 4 также получит глобальную версию. Только ее назовут уже Poco F7.
Внешний вид и характеристики телефона остаются загадкой, но предполагается, что новинка получит пластиковую рамку, что указывает на его бюджетность.
Также источники намекают на прирост емкости аккумулятора в сравнении с предшественником. Напомним, что в Redmi Turbo 3 была установлена батарея на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт.
Вероятно, Redmi Turbo 4 и Poco F7 получат аккумулятор емкостью не менее 5500 мАч для более длительного использования.