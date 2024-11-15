Xiaomi выпустит смартфон Redmi Turbo 4 с неанонсированным чипом Snapdragon 8s Gen 4 уже в декабре

Об этом рассказал авторитетный инсайдер Smart Pikachu. Ожидается, что устройство получит 1.5К-дисплей.

Redmi Turbo 4 также получит глобальную версию. Только ее назовут уже Poco F7.

Внешний вид и характеристики телефона остаются загадкой, но предполагается, что новинка получит пластиковую рамку, что указывает на его бюджетность.

Также источники намекают на прирост емкости аккумулятора в сравнении с предшественником. Напомним, что в Redmi Turbo 3 была установлена батарея на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт.

Вероятно, Redmi Turbo 4 и Poco F7 получат аккумулятор емкостью не менее 5500 мАч для более длительного использования.